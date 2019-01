Brotzu, il reparto di Medicina 1 “esplode”: “56 pazienti per 38 posti letto, operatori sviliti e stressati nel reparto”. La denuncia arriva da Gianfranco Angioni, con un comunicato urgente inviato ai diversi livelli dell’Amministrazione del pi√Ļ grande Azienda Ospedaliera della Sardegna. L’Unione Sindacale di Base Sanit√†, con il documento inviato ha voluto rappresentare le difficili condizioni lavorative che si trovano quotidianamente ad affrontare le lavoratrici e i lavoratori del reparto della Medicina 1 del Presidio Ospedaliero San Michele. “L’USB evidenzia e fa proprie le istanze segnalate, rimarcando il disagio e la preoccupazione delle lavoratrici e dei lavoratori dei diversi ambiti professionali che si trovano ad assistere, in spazi insufficienti e non predisposti strutturalmente, 56 pazienti in un reparto che ha 38 posti letto accreditati. Tutto questo sta generando verso gli operatori un aumento dei livelli di stress lavoro correlato e una condizione di svilimento professionale con ripercussioni psicofisiche. Gli operatori si vedono coinvolti in responsabilit√† organizzative in capo ad altri. L’USB sottolinea che metter√† a disposizione delle lavoratrici e dei lavoratori tutti gli strumenti di tutela e di salvaguardia se non arriveranno soluzioni immediate”.

