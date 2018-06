Una vera e propria cascata d’acqua dal soffitto di Brico World, sull’ex 131 a Sestu: guardate il VIDEO con i momenti concitati per i clienti domenicali del brico store, uno dei più conosciuti dell’hinterland cagliaritano. Per fortuna nessun disagio, e la colpa non è stata certamente dei commercianti cinesi. La pioggia era fortissima e i disagi sono stati ovunque. Il video è diventato tra i più virali su Fb nel giorno del temporale estivo nel Cagliaritano.

Ultima modifica: 24 giugno 2018