Bravata a Settimo, petardi dentro i mastelli per il vetro: “Via Morandi disseminata di frammenti”

Nonostante i divieti di far esplodere petardi, botti e artifici pirotecnici di qualsiasi genere che quasi tutti i comuni hanno imposto in questi giorni di festa, soprattutto la sera, al calar del sole, forti boati riecheggiano ovunque. A Settimo San Pietro, la notte scorsa, gli appassionati a questa usanza, non si sono limitati però a far scoppiare i botti nelle piazze o nei luoghi poco abitati. Li hanno riposti dentro ai contenitori per la raccolta del vetro adagiati in strada per il ritiro previsto per questa mattina. Le segnalazioni giungono da diverse zone del paese. Da via Morandi, disseminata di cocci di vetro e pezzi di plastica dei bidoni esplosi nei pressi della farmacia. “Stanotte è stato un susseguirsi di scoppi di “bombe” uso questa parola per definire il boato che ho sentito diverse volte da casa; esagerati, che modo balordo di divertirsi. Oltre al forte rumore, hanno causato anche danni” scrive una abitante del luogo.

Ultima modifica: 27 dicembre 2018