Intossicato dal braciere: calciatore del Samassi in coma

È in gravi condizioni Sulley Sambou, calciatore senegalese del Samassi. Il giovane due giorni fa è rimasto intossicato a causa delle esalazioni di un braciere. Ora si trova ricoverato in Rianimazione all’ospedale Marino in coma farmacologico. Sambou, arrivato nell’Isola su barcone ha militato anche nell’Aritzo. Su facebook i messaggi degli amici: “E’ riduttivo dire quanto ti abbiamo pensato oggi e quante persone chiedono di te. Tanti amici ti aspettano. Forza Sulley non mollare. Ti vogliamo bene”.

Ultima modifica: 30 novembre 2018