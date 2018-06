Borse di studio, la Sardegna aumenta risorse e universitari beneficiari

Tutti gli studenti universitari che ne avranno diritto riceveranno la borsa di studio, che sarà molto più ricca rispetto al passato. È un altro importante risultato degli investimenti portati avanti dalla Regione sul fronte dell’istruzione e del diritto allo studio, che per la Giunta Pigliaru si confermano priorità . Con l’aumento delle risorse regionali da 3 a 13 milioni di euro, siglato nei giorni scorsi dalla Giunta regionale, le borse di studio, e le azioni di sostegno a favore di studenti capaci e meritevoli privi di mezzi, per il 2018-2019, diventano infatti notevolmente più ricche e si amplia il numero dei beneficiari. Alle risorse regionali, inoltre, si sommano quelle statali, europee, e la tassa regionale per il diritto allo studio universitario, incassato nel corso dell’anno 2018 direttamente dagli ERSU, arrivando all’importante cifra di circa 40milioni. È stato illustrato questa mattina, nel corso della conferenza stampa dedicata nell’aula magna Maria Lai del Polo economico e giuridico dell’Università di Cagliari, dove il presidente Francesco Pigliaru insieme all’assessore della Pubblica Istruzione Giuseppe Dessena hanno illustrato dati e significato del provvedimento con il Rettore dell’Università di Cagliari, Maria del Zompo, il professore Antonello Cannas in rappresentanza dell’Università di Sassari, il consigliere regionale Roberto Deriu, e il rappresentante Ersu degli studenti.

PIGLIARU. “La miglior sintesi la fanno i numeri”, ha detto il presidente Pigliaru. “Nel 2014 il 43% degli studenti universitari aventi diritto alle borse di studio non riusciva ad accedervi: quelle concesse erano poco più di 4000 ed erano basate su una cifra inadeguata, che si aggirava intorno ai 3700 euro. Oggi è tutto cambiato in meglio. Dal 2016 – ha sottolineato – il 100% degli aventi diritto riceve la borsa di studio. E nel 2018 prevediamo che tutti i 9000 studenti idonei non solo la avranno, ma sarà una borsa nettamente più ricca di prima, arrivando a toccare i 5100 euro per i fuori sede. L’istruzione è la guida essenziale per governare i cambiamenti che attraversiamo ed è lo strumento primario per costruire il futuro dei nostri ragazzi e quindi di tutti noi: per questo, a partire da Iscol@, investiamo energie e risorse a tutti i livelli. Vogliamo che l’accesso alle Università sia sempre più facile per le famiglie sarde – ha concluso Francesco Pigliaru – e abbiamo messo tutto il nostro impegno per raggiungere questo risultato che oggi, grazie anche alla condivisione con la nostra maggioranza in Consiglio regionale e al dialogo costante con gli studenti, diventa concreta opportunità .”

DESSENA. “Siamo soddisfatti – sottolinea l’assessore Dessena – perché, pur in un periodo di limitate risorse finanziarie che spesso ci costringono a fare scelte difficili, siamo riusciti a sfruttare al meglio le opportunità del Fondo sociale europeo (oltre 6 milioni di euro: 2 milioni in più rispetto al 2017) per investire in maniera più incisiva sulle borse di studio e ampliare la platea dei possibili beneficiari, che raddoppiano rispetto all’anno accademico 2013/2014. Va detto che il robusto finanziamento votato dal Consiglio regionale (dai 3 milioni degli ultimi tre anni si è passati ai 13 milioni di euro di quest’anno) ha consentito di ritoccare il tetto del reddito ISEE, anche perché sono aumentati in proporzione i fondi ministeriali attraverso un effetto moltiplicatore: più la Regione investe, più lo Stato conferisce per lo stesso intervento. Nel frattempo stiamo perfezionando alcuni strumenti per migliorare la partecipazione dei giovani alla vita educativa e venire incontro alle famiglie meno agiate, in particolare a quelle delle zone interne: gli studenti fuori sede in Sardegna raggiungono ormai il 50 per cento della popolazione studentesca universitaria”.

DEL ZOMPO. “Siamo l’ateneo che qualitativamente cresce di più in Italia, stiamo migliorando tantissimo sulle lauree magistrali per far in modo che gli studenti sardi restino nella nostra isola. Anche l’accreditamento recentemente ottenuto mostra che la qualità della ricerca del nostro Ateneo è molto alta”, ha detto il Rettore Maria Del Zompo. “Ringrazio prima di tutto le associazioni studentesche per questo risultato. Ragazzi colti, preparati e che non mollano in battaglie importanti come questa. Ringrazio a nome di tutti gli studenti la Giunta, l’Assessore e il Consiglio regionale che mostrano di voler investire in modo da ampliare il diritto allo studio. I risultati si vedranno nel tempo: studiare è un sacrificio, e le borse di studio lo rendono un po’ meno gravoso. L’Ateneo sta facendo di tutto per migliorare i propri livelli qualitativi della ricerca, della didattica e dei servizi”.

Il professor Antonello Cannas ha sottolineato il grande beneficio prodotto dall’aumento del numero e dell’importo delle borse di studio, che permetterà a molti studenti sardi di poter compiere in Sardegna i percorsi formativi di loro interesse, mentre il consigliere regionale Roberto Deriu ha rimarcato il gran lavoro fatto dalla maggioranza in Consiglio regionale per arrivare a questo importante risultato, necessario per molti studenti della Sardegna.

GLI IMPORTI. Aumenterà ancora, secondo le stime, il numero degli studenti beneficiari, che è in costante crescita dal 2014, in particolare grazie anche all’aumento dell’Isee da 20mila a 23mila euro, e dell’indicatore ISPE, elevato oltre i 50mila euro. Sulla base dei dati storici forniti dalle Università di Cagliari e Sassari, sono circa 9mila gli studenti sardi potenzialmente interessati ai bandi che, nelle prossime settimane, saranno emanati dagli ERSU.

I nuovi importi delle borse di studio per l’anno accademico 2018/2019 saranno i seguenti: 5.174,66 euro per lo studente fuori sede; 2.852,71 euro per lo studente pendolare; 1.950,44 euro per lo studente in sede. Per il servizio abitativo è prevista una riduzione su base annua pari a 1.990,25 euro, mentre per il servizio ristorazione ci sarà una riduzione di 600 euro. Il DPCM del 2001, infatti, prevede tali detrazioni nel caso in cui la Regione sia in grado di assicurare gratuitamente il servizio abitativo e di ristorazione.

Lo stanziamento di 13 milioni di euro, previsto nella Finanziaria 2018, sarà ripartito nella misura del 65% all’ERSU di Cagliari e del 35% all’ERSU di Sassari, rispettando la percentuale degli studenti iscritti.

Ultima modifica: 25 giugno 2018