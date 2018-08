Spiagge, dolce vita e tanti gol: Borriello giocherÃ  nellâ€™Ibiza

Ha scelto Ibiza. Non solo per il mare o le belle donne. Marco Borriello, l’ex bomber rossoblù (immortalato da un servizio del settimanale Chi circondato da tante ragazze nella spiaggia della nota località spagnola), è vicino all’accordo con l’Ibiza che milita nella terza serie spagnola. Nella cittadina famosa per le vacanze spensierate l’ex centravanti del Cagliari, reduce da un’annata deludente nella Spal in serie A, cercherà l’ennesimo riscatto della carriera.

Ultima modifica: 28 agosto 2018