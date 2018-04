Boom di Revivas a Decimomannu: lunedì e martedì grande musica, cibo e fuochi artificiali

Revivas conquista decine di migliaia di persone per il bis a Decimomannu. La musica coinvolgente dei deejays che hanno fatto la storia delle discoteche sarde tra gli anni Ottanta e Novanta, il buon cibo dei sessanta stand e cinque ristoranti e le esibizioni di Neja e Nathalie Aarts hanno fatto letteralmente boom. E adesso c’è il gran finale. Lunedì 30 aprile e martedì primo maggio il “villaggio”, come sempre visitabile a costo zero, continua a infiammarsi in modalità non stop, dalla mattina fino a tarda sera. Un’occasione di divertimento impedibile anche per i tanti fedeli a Santa Greca, patrona della città. I festeggiamenti del programma religioso, infatti, si svolgono anche nelle due giornate conclusive dell’evento imbastito da Primavera Sulcitana.

Sia lunedì 30 aprile sia martedì primo maggio sarà possibile lasciarsi conquistare da questo o quel gusto dei tantissimi piatti proposti tra gli stand e i ristoranti presenti nei quattordicimila metri quadri di Revivas. Lunedì 30 aprile tributi in musica, rigorosamente live, dei sosia di artisti famosi, che stanno riscuotendo tantissimo successo. Al calar della sera di balla con i deejays Pescarolo e Siddi: non solo ritmi dance, ma anche lenti. Il primo maggio grandissimo finale: tutte le attrazioni del luna park costeranno solo 1 euro dalle 14 alle 17, una promozione-tributo al grande successo dell’iniziativa. La sera, salgono in consolle Maiocchetti e Fraternali dj, con tanto di spettacolo luminoso: tutti i partecipanti avranno un braccialetto fosforescente, utile a creare una maxi onda luminosa. E, prima dei saluti, grande spettacolo con i fuochi artificiali.

Ultima modifica: 29 aprile 2018