Ben 91 lavoratori in nero scoperti quest’anno dalla Finanza di Cagliari. Oggi una nuova operazione: in un ristorante di Guspini sono state scoperte due persone che operavano prive di regolare contratto. Le Fiamme Gialle della Tenenza di Sanluri sono dunque intervenute per contrastare il fenomeno di irregolarit√†, il titolare del ristorante di Guspini √® stato diffidato a regolarizzare i lavoratori per il periodo di due mesi prestato in nero. ¬†

Ultima modifica: 12 giugno 2018