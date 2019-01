Bonus idrico, la lettera aperta: “Rebus delle date per ottenerlo, ecco perchÃ¨ Ã¨ gazzosa agitata…”

Chi vi scrive è un potenziale beneficiario del Bonus Idrico.

Grazie al raddoppio dei fondi regionali, il limite ISEE di 8107.5 euro per accedere al Bonus viene elevato a 20000 euro, certificabili con ISEE 2019. La novità è comunicata agli interessati attraverso uno spot televisivo che proprio in questi giorni, invita a presentare le domande entro il 20 gennaio 2019.

Per ottenere la certificazione ISEE 2019, tra la documentazione necessaria c’è anche la Giacenza Media e il Saldo ( al 31/12/2018) di conti correnti, libretti di risparmio, carte di credito etc.

Tali dati vengono certificati da Banche e Poste, ma NON PRIMA del 15 gennaio 2019 mentre l’INPS rilascia la cert. ISEE NON PRIMA di 10 giorni dalla data della richiesta.

E’ evidente che lo spot istituzionale in argomento, finanziato ovviamente con i soldi dei contribuenti, è a mio avviso solo parte del consueto tentativo da parte del Governo Regionale in scadenza, di recuperare il consenso elettorale perso, in vista delle prossime elezioni.

I diretti interessati (gli indigenti) sanno già che si tratta di gazzosa agitata, sarebbe giusto che lo sapessero tutti i contribuenti.

Massimo Olla

Ultima modifica: 8 gennaio 2019