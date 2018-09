Bono è a Cagliari, vacanza sarda per il leader degli U2

Bono Vox, il leader del gruppo irlandese U2, è sbarcato in Sardegna per una vacanza tra mare e profumi della macchia mediterranea prima di calcare il prossimo palco del suo Tour Europeo. Il prossimo impegno degli U2è previsto per sabato 29 settembre a Copenaghen. Bono è arrivato in gran segreto all’aeroporto di Cagliari – Elmas la notte tra domenica e lunedì ora è ospite del Forte Village resort rinomato hotel a Santa Margherita di Pula.

Nelle pagine facebook e nel profilo Instagram di Bono Vox non trapelano né foto e né indicazioni su questa vacanza sarda.

Massimo riserbo sulle località e spiagge sarde che il leader degli U2 e, forse, sua moglie Ali (che si presume sia con lui) visiteranno. Gli U2 suoneranno in Italia per l’Experience+Innocence tour 2018 a ottobre per quattro date sold-out al Forum di Assago Milano l’11, il 12, il 15 e il 16.

Ultima modifica: 26 settembre 2018