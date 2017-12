“Bombe sarde, morti yemenite”, la Sardegna finisce sul New York Times

In apertura del sito di uno dei più importanti giornali americani, The New York Times, la Sardegna. Ma non certo per notizie edificanti. “Italian bombs, Yemeni Deats”. Bombe italiane morti yemeniti. Il caso finisce sulla stampa estera e fa riferimento alla fabbrica di Domusnovas, la RWM, dove vengono fabbricate parte di quelle bombe poi vendute dal Governo italiano all’Arabia Saudita, che sta bombardando queste terre. In un video di circa sette minuti si passa dalle bellissima isola delle vacanze alla morte e distruzione seminata in Yemen.

E il giornale newyorchese si chiede se tutto questo sia legale, visto che a morire sono civili , troppo spesso bambini, come documentato anche dal video. Qui appaiono anche esponenti politici sardi e privati cittadini in varie manifestazioni contro la fabbrica che “produce morte” come si legge nelle maglie dei manifestanti. E purtroppo si conferma nelle immagini.

Il video del New York Times

https://www.nytimes.com/video/world/middleeast/100000005254317/civilian-deaths-yemen-italian-bombs.html?hp&action=click&pgtype=Homepage&clickSource=story-heading&module=photo-spot-region®ion=top-news&WT.nav=top-news

Ultima modifica: 29 dicembre 2017