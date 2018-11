Bombe, fucili, pistole: un arsenale scoperto nelle campagne di Arzana

Fucili, pistole, bombe a mano, cartucce, proiettili, radio trasmittenti: un vero e proprio arsenale¬† ritrovato in un’operazione di rastrellamento del territorio dai carabinieri di Arzana in localit√†¬† Genna e‚Äô Antine.

In due sacchi di juta nascosti in dei tubi in cemento per lo scolo dell‚Äôacqua piovana i militari hanno ritrovato un importante polveriera illecita nelle mani presumibilmente della malavita ogliastrina: una¬†carabina calibro 22, una¬†rivoltella cal. 38; due micce da un metro, sei radio ricetrasmittenti di varie marche, uno¬†scanner per frequenze radio, due¬†¬†cartucciere in cuoio; quattro¬†fondine in cuoio per vari modelli di pistola, tre¬†serbatoi per pistola, di cui uno carico, con due proiettili cal. 7.65,¬†centonovanta cartucce cal. 12 a pallettoni;¬†centotr√® proiettili cal. 7.65;¬†ottantotto proiettili cal. 9x19m,¬†cinquantanove proiettili¬†a salve per pistola;¬†quarantadue) proiettili¬†cal. 7.62×39 per kalashnikov,¬†diciassette proiettili cal. 30×30,¬†otto serbatoi di munizioni contenenti quarantanove proiettili cal. 7.62×51 Nato; sei¬†chiodi a testa piatta (buca pneumatici), una¬†bomba a mano, modello MK2 (c.d. Ananas), di fabbricazione Est-Europea e una¬†bomba a mano di fabbricazione sovietica.

Il materiale, sebbene in alcuni casi conservato in maniera non diligente, era per lo pi√Ļ funzionante.¬†Le bombe a mano, dopo essere state messe in sicurezza da personale degli artificieri antisabotaggio dello Squadrone Eliportato Cacciatori di Abbasanta¬† sono state fatte brillare. Le stesse, erano ancora perfettamente integre e funzionanti.

Le armi saranno sottoposte alle verifiche tecniche del R.I.S. al fine di accertare l’eventuale uso in azioni delittuose ed alla ricerca di tracce di D.N.A. o impronte degli utilizzatori

