Una “bomba ecologica” di fronte al parco di Molentargius: discarica abusiva nel terreno comunale

Una “bomba ecologica” di fronte al parco di Molentargius, una discarica incontrollata, un’area degradata e a rischio incendi: proprietà privata? no, si tratta di un terreno comunale. E protestano i cittadini a Cagliari Online, chiedendo un intervento urgente per mettere in sicurezza la zona. La denuncia di Emanuele Cocco: “Il degrado e l’abbandono qi questa zona non sono più sopportabili: la presenza di una betoniera, di una impastatrice, persino di due container metallici, mattoni blocchetti e altro creano uno scadimento della qualità urbana e favorisce l’ulteriore abbandono di rifiuti da parte di altri incivili che formano cosi una discarica abusiva in piena regola. Ci sono problemi di ordine igienico sanitario e di incolumità pubblica”.

Ultima modifica: 27 giugno 2018