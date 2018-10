Un botto violento, avvertito in gran parte della città, ha spaventato i residenti di Mulinu Becciu. Tante le chiamate ai Vigili del fuoco. “Ci hanno segnalato un’esplosione in zona via Giotto”, spiegano dalla caserma dei Vigili, “ma, una volta sul posto, non abbiamo trovato nulla”. Potrebbe essersi trattato dell’esplosione di un grosso petardo. Notizia in aggiornamento.

Ultima modifica: 23 ottobre 2018