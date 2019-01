Bmw si schianta nel guard rail dietro viale Marconi e tampona una Clio: bimbo di 4 anni in ospedale

Incidente stradale in tarda serata nella strada arginale che conduce nel viale Marconi in direzione di Quartu Sant’Elena. Una Bmw condotta da un 36enne di Quartu nel percorrere il lungo canale di Terramaini, nell’affrontare la curva a sinistra prima dell’incrocio con il viale Marconi, ha perso il controllo del veicolo urtando con il guard rail destro per poi andare a tamponare in modo violento la parte posteriore destra di una Renault Clio condotta da un 41enne di Villasimius che lo precedeva nella stessa direzione. Uno dei trasportati della Clio, un bimbo di 4 anni √® stato immediatamente soccorso da un’ambulanza del 118 e trasportato al P.S. dell’ospedale Brotzu con un codice giallo. Entrambi i conducenti venivano sottoposti alla prova dell’etilometro; il conducente della Clio con esito negativo mentre il conducente della BMW risultava avere un tasso alcolemico di oltre 1,3 g/l con conseguente fermo dell’auto, ritiro della patente e con denuncia alla Procura. Sul posto la Polizia Municipale per i rilievi di legge.

Ultima modifica: 13 gennaio 2019