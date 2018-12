Blitz dei ladri in una casa di Quartu, momenti di paura: “Non lasciate soli gli anziani”. L’episodio è avvenuto a Quartu in Via Mercadante: “Sono entrati i ladri in casa, nonostante sapessero che c’ero”. Ecco il racconto social di Sonia, una donna quartese ancora sconvolta dall’accaduto: “Ore 18.45 – Avvertendo strani rumori provenire dalla strada, ho aperto il portoncino, ma non vedendo anima viva e sentendo le solite bombe che purtroppo scoppiano in questo periodo, ho chiuso e sono rientrata dentro. Dopo circa 3 minuti, ho avvertito altri rumori. I miei 4 gatti erano stranamente tutti agitati, quindi ho deciso di riaffacciarmi in strada per verificare, ma stavolta nel corridoio ho trovato un uomo col volto coperto, che indossava un felpone e dei pantaloni mimetici e alle sue spalle il nostro portoncino spalancato!

Fortunatamente, quando il ladro mi ha vista, ha deciso di scappare. Ringrazio la stazione dei carabinieri di Quartu e la volante della polizia per essere prontamente intervenuti in mio aiuto. Fate attenzione e non lasciate gli anziani soli in casa!”.

Ultima modifica: 31 dicembre 2018