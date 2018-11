Black Week al Centro Commerciale Auchan Cagliari Marconi

Il Black Friday è ormai una tradizione irrinunciabile per tutti gli amanti dello shopping che trovano, nei tanti negozi aderenti all’iniziativa, prodotti di qualità a prezzi decisamente straordinari. Un’occasione da non perdere che, al Centro Commerciale Auchan Cagliari Marconi diventa ancora più allettante con la Black Week, un’intera settimana dedicata allo shopping conveniente.

Che siano acquisti natalizi o sfizi personali, dal 19 al 25 novembre, tutti i visitatori della Galleria potranno approfittare di sconti eccezionali senza la frenesia di far tutto in una sola giornata. Un lungo e speciale Black Friday, pensato per permettere a chiunque di non perdere le irresistibili promozioni del Centro Commerciale Auchan Cagliari Marconi, il luogo perfetto per coniugare svago e shopping con 50 negozi e marchi importanti.

Per rimanere sempre aggiornato sugli eventi e le promozioni del Centro è possibile collegarsi al sito www.cagliarimarconi.galleriecommercialiauchan.it e alla pagina facebook www.facebook.com/centrocommercialeauchancagliarimarconi , sempre aggiornata e ricca di contenuti.

Ultima modifica: 14 novembre 2018