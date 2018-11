Un bivacco di vagabondi accompagnati dai cani in via Dante. Succede davanti al numero civico 41. Il caso in consiglio comunale, con un’interrogazione sollevata da Alessio Mereu, consigliere Fdi che parla di un luogo da diverso tempo diventato “maleodorante e indecoroso. Pessima immagine per la città”.

Mereu chiede alla giunta di intervenire e di ripristinare le condizioni igienico-sanitarie del luogo.

en.ne.

Ultima modifica: 12 novembre 2018