Birra artigianale e Street Food: arriva “Buffas a Ussana”

Birra artigianale e street food. La prima edizione della Festa della Birra Artigianale e dello Street Food si svolgerà sabato 22 Settembre a partire dalle 19:30 presso lo spazio eventi dell’Impianto Sportivo in via Donori.

L’evento, organizzato dal Comune di Ussana con la collaborazione dell’Ussana Calcio, offrirà una lunga lista di birre artigianali alla spina ed un menu, con esibizioni, musica dal vivo e le attrazioni per i più piccoli.

Protagoniste della serata saranno le #birreartigianali alla spina e cibi in abbinamento. Dalle ore 22.00 avrà inizio la performance della band Domino, vincitrice dell’Arezzo Wave Sardegna Festival 2018, il concorso nazionale dedicato a tutte le band emergenti sarde, la quale si esibirà in un doppio concerto in apertura ai Radio Queen – The Real Queen Experience.

La tribute band proporrà una performance in cui tra giochi di luci, suoni ed effetti speciali ricreerà fedelmente le ambientazioni e trasmetterà quelle emozioni sonore e visive, accompagnate dalla voce di Freddy Mercury.

Un’ampia area sarà dedicata agli hobbisti. L’ingresso è gratuito.

Ultima modifica: 14 settembre 2018