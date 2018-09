Billo, Teddy, Milk e mamma Gilda: i piccoli randagini in cerca di una carezza, aiutiamoli!

I piccoli randagini , li vedo crescere, non posso fare di più che dare loro un po’ di crocchette e l’acqua pulita 💦Vado via con il Cuore affranto 💔 sapendo che un altra notte 🌓 e un altro giorno ☀️staranno li… sempre lì… in un terreno a cielo aperto!

Loro inconsapevoli che questa è’ la vita di tutti i cani! Non immaginano che esistono gli umani 👨‍👩‍👧 che vivono dentro le case, 🏡 con il giardino, 🍀i parchi ,che esistono i comfort! 🛋Billo,Teddy, Milk e mamma Gilda vivono di momenti felici con una mia carezza di tutta fretta prima di andare a lavoro! Faccio loro l’ultimo regalo prima di andare via, un pezzo di pane per continuare a coccolarsi da “ soli” 🥖

Questo il destino di tanti tantissimi randagi in Sardegna! L’ignoranza dell’abbandono, l’ignoranza di non sterilizzare! Fatevene una ragione tesori miei, ma la speranza è’ l’ultima a morire chissa’ se arriverà una magia anche per voi 🙏🏻3939084889

Donatella

Ultima modifica: 11 settembre 2018