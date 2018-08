Bianca Fusco, la nuova Miss Sardegna Ã¨ cagliaritana: tutti i nomi delle vincitrici

Bianca Fusco, la nuova Miss Sardegna è cagliaritana: tutti i nomi delle vincitrici. E’ nata 20 anni fa a Foldi (LT) ma da 12 anni vive a Cagliari, alta 180 cm, viso solare. Studia Scienza Ambientali e naturali all’Università di Cagliari, assidua frequentatrice di palestra; hobby: la lettura. La classica bellezza italiana.

Sarà lei a rappresentare la Sardegna col titolo regionale. Bianca sarà accompagnata da alter sette bellezze sarde già vincitrici dei titoli messi in palio daglio sponsor: Miss Cinema Sardegna 2018: Deborah Agnone 24 anni di Alghero Miss Sport Sardegna 2018: Eliana Pirastu 25 anni di Sanluri Miss Eleganza Sardegna 2018: Marianna Spezzigu 22 anni di Arzachena Miss Sorriso Sardegna 2018: Gioia Pani 18 anni di Buggerru Miss Rocchetta Sardegna 2018: Ilaria Galici 20 anni di Cagliari, subentra a Bianca Fusco in quanto seconda classificata alla finale Rocchetta vinta in precedenza da Bianca Fusco Miss Miluna Sardegna 2018: Giulia Rita Pisanu 19 anni di Olbia Miss Equilibra Sardegna 2018: Veronica Feroldi 21 anni di Siddi La serata è stata trasmessa in diretta televisiva sull’emittente Videolina, la prima tv in Sardegna. L’evento si è svolto all’ex Aeroporto Militare di Cagliari-Elmas e per la precisione nell’hangar ‘Savigliano’ (uno degli hangar a campata unica più grandi d’Europa), gestito dalla SOGAER, società di gestione dell’Aeroporto di Cagliari Ospiti d’eccezione: Francisco Porcella, uno dei surfisti italiani più famosi al mondo. Lo scorso anno, a Nazarè (in Portogallo), ha cavalcato un’onda alta 22 metri (come un palazzo di 8 piani) vincendo così l’ambitissimo XXL Biggest Wave Award Champion (l’Oscar del surf) Marina Angius, Campionessa Italiana di Ginnastica ritmica Francesca Ena, Miss Cinema Italia 2017 Angelica Ibba, giovanissima cantante finalista nel programma The Voice di Rai 2 Simeone Latini, Attore di teatro e fiction Hanno presentato la serata Angelica Lai e Veronica Fadda

Ultima modifica: 30 agosto 2018