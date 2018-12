Bflat Jazz Club, omaggio a John Coltrane

Straordinario omaggio a Jonh Coltrane con una line up d’eccezione.

Tra i più grandi sassofonisti della storia del jazz, è stato tra i capisaldi del genere (in particolare di quello modale) degli anni sessanta, chiudendo il periodo del bop e aprendo quello del free jazz. Il pensiero musicale di Coltrane ha influenzato numerosi musicisti a venire.

Tra le sue composizioni più celebri ricordiamo: “My Favorite Things”, “Giant Steps”, “Naima”, “In a Sentimental Mood”, “Equinox” e “A Love Supreme”.

Rosario Giuliani impressiona l’ascoltatore fin dal primo momento per la facilità con cui sa trarre dai suoi sassofoni un fraseggio fluido, nervoso, a tratti vorticoso, allacciandosi con naturalezza a grandi sassofonisti come Julian “Cannonball” Adderley, Art Pepper, John Coltrane. Ha al suo attivo numerose incisioni con maestri di fama internazionale come Ennio Morricone, Luis Bacalov, Armando Trovatoli.

Michael Rosen è considerato tra i migliori sassofonisti al mondo, Il suo sound accattivante e la sua simpatia ne hanno fatto un artista richiestissimo anche da cantanti come Mina , Celentano , Concato , Rossana Casale , Renato Zero, Giorgia, Antonacci e Fiorello. Ha all’attivo diversi CD a suo nome e tante partecipazioni

Pippo Matino è considerato dalla critica nazionale ed europea tra i maggiori specialisti e virtuosi del basso elettrico. E’ probabilmente il bassista italiano che negli ultimi 20 anni ha realizzato il maggior numero di Album a suo nome. E’ “band Leader” ed ideatore di molti progetti originali, sia discografici che riguardanti l’attivita’ concertistica live Daniele Russo inizia lo studio della batteria all’ eta’ di 13 anni. Non passa molto tempo prima di iniziare ad esibirsi con le prime band locali di diversi generi. Dopo una decina d’ anni di formazione in proprio la sua carriera professionale comincia nel 1992 con un Tour in Cina con la rock band sarda Dorian Gray, prima band europea ad esibirsi nel paese asiatico. Da allora ha collezionato una serie impressionante di collaborazioni diventando uno dei batteristi sardi più’ richiesti.

