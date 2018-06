Berlusconi scende in campo contro il governo Lega-5 Stelle: “Non voteremo la fiducia”

Con un video messaggio Facebook il leader di centro destra Silvio Berlusconi, scende in campo contro il governo Conte: “O noi o loro”, dice il cavaliere. “Questo non è un governo scelto dagli italiani, fatto da programmi opposti all’insegna del populismo. Noi siamo per l’Europa, ci opporremo al pauperismo, al giustizionalismo, agli atti contro conti pubblici. Non voteremo la fiducia a questo Governo. Noi abbiamo rappresentato la parte migliore dell’Italia in questi 25 anni.”

Ecco il video

Coerenti con il voto del popolo di centrodestra | Silvio Berlusconi 02.06.2018 Noi di Forza Italia rimaniamo coerenti e fedeli al voto del popolo di centrodestra e saremo contrari a tutto quello che giudicheremo non positivo per l’Italia e per gli Italiani. Ci opporremo ad ogni atto che metta in pericolo i conti pubblici, il ruolo internazionale del nostro Paese, il lavoro e il risparmio degli italiani e la nostra libertà.Per questo noi voteremo “no" alla fiducia a questo Governo. Posted by Silvio Berlusconi on Friday, June 1, 2018

Ultima modifica: 2 giugno 2018