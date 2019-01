Berlusconi da Mariuccia, su Fb e Whatsapp spopola il video dello “scherzo” di un contestatore

Berlusconi da Mariuccia, su Fb e Whatsapp spopola il video dello “scherzo” tra la folla. Un colorito attacco al Cavaliere, nel giorno in cui si è improvvisato barman da Mariuccia a Pirri: un video di pochi secondi in un cui un isolato contestatore cagliaritano arriva dalle strisce pedonali e urla qualcosa nei confronti del leader di Forza Italia. Ma nel complesso invece per Berlusconi non sono mancate le acclamazioni: il contestatore si è subito allontanato tra gli sguardi curiosi dei passanti, sorpresi dall’insolito blitz sicuramente poco carino. “Mi candido alle elezioni Europee- ha ribadito il Cavaliere nella conferenza stampa- contrastando in qualunque modo i grillini”. Nella foto di Davide Loi, uno dei momenti della visita al bar storico di Pirri, regno delle zeppole. Il Cavaliere è ancora super popolare, a giudicare dalla folla festante che lo ha atteso bloccando anche il traffico cagliaritano. Con gli anziani che stazionavano nella zona di piazza Italia addirittura dalle prime luci dell’alba, in attesa di incontrare Silvio Berlusconi.

Ultima modifica: 18 gennaio 2019