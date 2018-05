Governo che non c’è, i “fantasmi” della possibile uscita dall’Euro e lo Spread in ascesa. Questo il mix letale che, nei fatti, porta il prezzo della benzina alle stelle in tutta Italia, anche in Sardegna e a Cagliari. “Ma rimane comunque un aumento inconcepibile. Faccio il tassista, l’automobile mi serve per lavorare. Ormai spendo non meno di cinquecento euro al mese per il carburante”, dice, con molta rabbia, Antonello Basciu, 53enne di Cagliari.

Il tassista fa anche un parallelismo tra aumento della benzina e distributori con sempre meno personale: “Fino a qualche anno fa si vedevano tanti giovani aiutanti, adesso non più. Se non facessi il lavoro che faccio avrei abbandonato l’automobile già da tempo. Di sicuro non posso mettere acqua, al posto della benzina, nel serbatoio”.

