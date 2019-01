Benvenuta, ecco la neve in Sardegna: le prime foto della nostra bellissima isola imbiancata

Benvenuta, la neve in Sardegna: le prime foto della nostra bellissima isola imbiancata. Ecco alcuni scatti da Lanusei, finalmente è arrivata la neve in Sardegna con le basse temperature: le foto che vedete sono state scattate da Angela Chidolu e Donatella Crispu, e ritraggono l’Ogliastra con i fiocchi questo pomeriggio. Gelate possibili anche stanotte, la neve arriverà anche attorno al Cagliaritano? Scenari mozzafiato dalle località più belle della Sardegna. Questa è Lanusei. Tanta la neve che ricopre ormai da ieri il paese per la gioia, soprattutto, dei più piccoli che, tra palle e pupazzi, si divertono in questi insoliti paesaggi. Le basse temperature, che in alcune zone del centro Sardegna hanno sfiorato i -10 gradi e che fanno battere i denti a tutti i sardi, saranno previste anche per la prossima settimana. Sciarpa e cappotto per tutti insomma e per i più fortunati anche gli sci.

Ultima modifica: 5 gennaio 2019