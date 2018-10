Bentornata Hertz: domenica l’esordio al Palapirastu contro ForlÃ¬

Chiuso il precampionato con la bella vittoria con Trieste, i ragazzi di coach Paolini si concentrano sulla prima sfida ufficiale della stagione di Serie A2: appuntamento domenica 7 ottobre alle 18 al PalaPirastu per l’esordio contro l’Unieuro Forlì Fervono i preparativi in casa rossoblu, dopo una preseason intensa cominciata ad agosto, la Hertz si prepara all’esordio ufficiale sul parquet del PalaPirastu. Archiviata la tournée in Oriente e le amichevoli estive disputate in Sardegna, da domenica si farà sul serio con l’inizio del campionato di Serie A2 Old Wild West, un debutto che sa di prima volta, l’Academy inserita quest’anno nel girone Est troverà di fronte l’Unieuro Forlì allenata da coach Giorgio Valli.

La ripresa dei lavori è prevista per domani mattina e ci sono buone notizie per coach Paolini: dopo l’ok dello staff medico Andrea Rovatti e Nando Matrone potranno nuovamente allenarsi con il resto del gruppo. I biglietti per assistere alla sfida di domenica alle 18 potranno essere acquistati da domani, martedì 2 ottobre, alle 10 presso la biglietteria del Dinamo Store di Viale Bonaria 33 che rimarrà aperto da martedì a venerdì dalle 10 alle 18 e sabato solo al mattino dalle 10 alle 13. Sa Genti Arrubia chiamata a raccolta, ci attende una lunga stagione da vivere insieme, bentornata a casa Hertz. Radio Sintony sarà la radio ufficiale della Cagliari Academy, live in diretta con Sa Genti Arrubia!.

Ultima modifica: 1 ottobre 2018