“Bene pregare per i migranti, ma Zedda non faccia paragoni con i morti del 1943”

Il Sindaco Zedda la propaganda non la faccia in Cimitero. Mentre è giusto che nel giorno dei morti vengano ricordati anche i migranti morti in mare per colpa dei trafficanti di uomini e di quanti hanno speculato e speculano ancora oggi sulla pelle di chi cerca migliori condizioni di vita, il Sindaco di Cagliari Zedda non può fare paragoni

con i Cagliaritani e con i Sardi che sono morti sotto le bombe nel¬†1943. Io c’ero a Cagliari, in Piazza Yenne, in casa della sorella di¬†mio padre, al terzo piano sopra la Grotta del Bar Marcello, che faceva¬†anche da rifugio, proprio di fronte al Palazzo di Michele Zoppi, dove¬†ora c’√® l’ex Banco Roma, raso al suolo e con il Centro Storico quasi¬†tutto distrutto, la Chiesa di Santa Chiara, la Chiesa di Sant’Anna,

solo per ricordare quelle distruzioni. E lì sotto, come in Piazza Matteotti, tanti morti , le cui tombe sono al Cimitero di San Michele.

Il Sindaco è andato a vederle e a rendere omaggio anche a loro. Perchè non ne ha parlato, mentre ha sentito il bisogno di farlo solo per i migranti, ai quali è dovuto analogo rispetto ? La propaganda politica ci fa fare cose impensabili, purtroppo !!! Marcello Roberto Marchi