Bellu lascia Sardinia Post. Onorato al veleno: “Un giornale non può essere una curva sud”

“Ringrazio il direttore Bellu per il lavoro di questi anni. Nessun quotidiano è ostaggio né del direttore e né dell’editore, ma in vista delle prossime scadenze politiche il faro dell’informazione non può essere monopolizzato dall’analisi sui problemi della sinistra. Una testata di informazione non può essere una curva sud di tifosi. Ringraziamo il direttore Bellu per averci definitivamente convinto con il suo articolo della bontà della nostra scelta”.

Così, con un commento al veleno all’Ansa, Vincenzo Onorato, editore di Sardinia Post, commenta le dimissioni del direttore Bellu che oggi, nel pezzo di addio ha scritto che “ci è stato chiesto, avremmo dovuto – modificando la linea politico-editoriale – assumere un atteggiamento neutrale nei confronti di queste fantasmagoriche sperimentazioni politiche tra “sovranismo” e xenofobia. Ci siamo serenamente rifiutati di farlo”.

Ultima modifica: 15 ottobre 2018