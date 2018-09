Bau Sail, la veleggiata dei quattrozampe per realizzare un nuovo parco rifugio ai cani randagi

Veleggiata di beneficenza denominata Bau Sail a favore della Bau Club Onlus per la cura dei cani randagi.Appuntamento domani domenica 23 settembre 2018 h 11.30Autorità organizzatrice:Canottieri Ichnusa, Calata dei Trinitari 14, 09128 Cagliari, canott.ichnusa@gmail.com www.canottierichnusa.org La veleggiata si svolgerà nel tratto di mare antistante il litorale di Cagliari e Quartu S.Elena, più precisamente dal Porto di Cagliari a Foxi e ritorno.Il ricavato verrà destinato per l’acquisto del terreno da adibire a rifugio per i cani abbandonati.Possibilità di imbarco per equipaggio.Gli amici che non possiedono una imbarcazione ma avessero comunque piacere di partecipare alla manifestazione potranno essere imbarcati sulle imbarcazioni partecipanti i cui proprietari avranno dato la disponibilità all’atto della iscrizione. Per avere l’imbarco è necessaria l’iscrizione presso la segreteria dei Canottieri Ichnusa e pagamento della quota di euro 10,00 a persona. Il contributo complessivo sarà interamente devoluto alla Società Cooperativa Bau Club onlus per la realizzazione di un nuovo parco-rifugio per i cani randagi.La sera è prevista la cena per le premiazioni che vedranno protagonisti tutti i partecipanti.All’interno della veleggiata anche il memorial Billo per commemorare un ex randagio, morto poco più di un anno fa, che ha avuto la fortuna di trascorrere la sua vita in una famiglia di velisti.Per le iscrizioni:Segreteria Canottieri IchnusaLunedi e venerdì dalle 15,30 alle 19,00Martedì giovedì e sabato dalle 9,30 alle 13,00mercoledì chiuso.