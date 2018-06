“Bau bau, mi chiamo Crystal e sono stato multato in spiaggia a Piscina Rei: 200 euro senza abbaiare”

Salve. Mi chiamo Crystal e ho appena preso 200 euro di multa per essere entrata in spiaggia. Non ho sporcato, non ho abbaiato, e non ho nemmeno reagito ma ho qualcosa da dichiarare:

Ero appena arrivata in località Piscina Rei, spiaggia lunga moltissimi piedi ma poche zampe, il mio fiuto ha subito capito che il territorio era stato attraversato da pecore e cavalli con i segni ben visibili del loro passaggio; sono rimasta a più di dieci metri dall’acqua e non mi sono praticamente spostata dal luogo in cui mi sono seduta. Quindi duecento euro per cinque minuti. Che vita da cane fortunato!!! Con quella cifra i miei amici del canile avrebbero mangiato per qualche settimana aspettando di essere adottati….

Suggerisco, però, e visto il consistente contributo versato, di aprire un’area gratuita per me e per i miei amici affinché possa ritornare in questa bellissima spiaggia.

Bau Bau

Crystal

(lettera firmata dalla padrona Carla)

Ultima modifica: 16 giugno 2018