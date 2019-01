Battisti atterrato all’aeroporto di Elmas: in corso il trasferimento a Oristano

E’ sbarcato nel pomeriggio all’aeroporto di Elmas l’ex terrorista rosso Cesare Battisti, scortato dal gruppo mobile della polizia penitenziaria. E’ in corso il trasferimento nel carcere di massima sicurezza di Massama, a Oristano.

Al contrario di quanto si era appreso in un primo momento non sarà infatti più detenuto a Rebibbia, come spiegato dal ministro della Giustizi Alfonso Bonafede nella conferenza stampa a Palazzo Chigi. Il cambio è stato deciso “per motivi di sicurezza”.

Ultima modifica: 14 gennaio 2019