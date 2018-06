Il Bastione si tinge di azzurro per la giornata della prevenzione oncologica maschile. Il Comune di Cagliari aderisce alla campagna Percorso Azzurro 2018, dedicata, il 14 giugno, alla sensibilizzazione della popolazione maschile in merito alle principali patologie oncologiche, e promossa dalla LILT Lega Italiana per la Lotta ai Tumori e dall’ANCI.

Nell’occasione, le notti del 13 e 14 giugno, sarà illuminato di azzurro il Bastione di Saint Remy.

I dati epidemiologici indicano che gli individui di sesso maschile si ammalano e muoiono di più di cancro di quanto non accada alle donne. In particolare si stima che in Italia, dei circa 370.000 nuovi casi di tumore maligno, il 54% (circa 195.000) è diagnosticato negli uomini, rispetto al 46% (circa 175.000) nei confronti delle donne. I fattori di rischio che favoriscono l’insorgenza di detti tumori, quali l’età, la familiarità, l’anamnesi personale, inducono a dover individuare i possibili fattori di protezione.

