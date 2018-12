Barella e Cerri superstar, tifosi rossoblÃ¹ in festa al Cagliari Store

Folla al Cagliari Store di piazza Yenne per la presentazione del calendario 2019. Presenti Barella, Ceppitelli, Cerri e Rafael. Il centrocampista rossoblù (qui nel selfie col super tifoso Giandiego Brindonia) sul quale avrebbe messo gli occhi anche il Chelsea di Sarri e Zola, si prepara per rientrare domenica nella sfida contro il Napoli, dopo il turno di squalifica.

Intanto la squadra rossoblù si è allenata questa mattina ad Asseminello, in preparazione alla gara di domenica alla Sardegna Arena (ore 18) contro i biancazzurri di Ancelotti, eliminati ieri dalla Champions League. Terapie per Pavoletti, lavoro personalizzato per Lykogiannis. Domani mattina è in programma una nuova seduta di allenamento.

Ultima modifica: 12 dicembre 2018