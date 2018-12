Bando LavoRAS per assunzioni: i posti disponibili per corsi gratuiti finanziati dalla Regione, scadenza 13 dicembre

La Regione Sardegna, attraverso il bando LavoRAS, ha messo in campo un intervento per incentivare l’occupazione e la formazione in Sardegna.

In particolare, per ciò che riguarda i corsi formativi, le richieste di adesioni, attraverso i CPI(Centri per l’Impiego), stanno superando di gran lunga le risorse stanziate e non è escluso un intervento extra da Viale Trento per finanziare ulteriormente il progetto.

I corsi sono rivolti a disoccupati residenti in Sardegna, di varie fasce d’eta, fino agli Over 55. La durata media è di 200 ore, tra lezioni teoriche e pratiche, al termine delle quali verrà effettuata una verifica per il rilascio della relative certificazione.

L’offerta proposta dalle Agenzie Formative è di vario tipo, dal verniciatore di imbarcazioni al Mediatore Interculturale, passando per Sviluppatori di Siti Web per arrivare a corsi altamente specializzanti come il “Tecnico per il Rilievo 3D di beni culturali e ambientali”.

C’è tempo per iscriversi fino al 13 dicembre attraverso questa semplice procedura:

1. Individuare il corso più adatto per la propria formazione.

2. Prendere nota del codice di corso scelto e della scuola che eroga il corso.

3. Recarsi il prima possibile(le iscrizioni scadono il 13 dicembre) nel più vicino Centro per l’impiego per effettuare la registrazione.

Di seguito l’elenco di alcuni corsi con ancora posti disponibili:

CAGLIARI

REALIZZAZIONE VIDEO, REGIA E SPETTACOLO ( 5 posti disponibili)

Destinatari: Giovani Under 30;

Codice Corso: DCT2018SDI00660 – 935

LAVORARE IN 3D – Informatica e Telecomunicazioni (5 posti disponibili)

Destinatari: Giovani Under 30;

Codice Corso: DCT2018SDI00660 – 134

IGLESIAS

REALIZZAZIONE VIDEO, REGIA E SPETTACOLO (5 posti disponibili)

Destinatari: Giovani tra i 30 e i 35 anni(non compiuti);

Codice Corso: DCT2018SDI00660 – 275

CARBONIA

MEDIATORE CULTURALE (1 posto disponibile)

Destinatari: Giovani tra i 30 e 35 anni(non compiuti;

Codice Corso: DCT2018SDI00660 – 283

LAVORARE IN 3D – Informatica e Telecomunicazioni (8 posti disponibili)

Destinatari: Giovani Under 30;

Codice Corso: DCT2018SDI00660 – 134

MACOMER

LAVORARE IN 3D – Informatica e Telecomunicazioni ( 8 posti disponibili)

Destinatari: Giovani tra i 30 e 35 anni(non compiti);

Codice Corso: DCT2018SDI00660 – 285

PROGETTAZIONE E SVILUPPO SITO WEB (7 posti disponibili)

Destinatari: Giovani tra i 30 e 35 anni(non compiti)

Codice Corso: DCT2018SDI00660 – 286

ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEI SERVIZI AMMINISTRATIVI E SEGRETERIA CONGRESSUALE (1 posto disponibile)

Destinatari: Over 35

Codice Corso: DCT2018SDI00660 – 288

PROGETTAZIONE E SVILUPPO DEL PRODOTTO GRAFICO (8 posti disponibili)

Destinatari: Over 35

Codice Corso: DCT2018SDI00660 – 290

Per ulteriori informazioni sui corsi delle sedi di Cagliari, Iglesias, Carbonia e Macomer

Scuola di Formazione IEFCA – Cagliari

Pagina dei corsi: https://bit.ly/2E6guSS

Telefono: 070 0955956

Email: info@iefca.it

PORTO TORRES

PREPARAZIONE E VERNICIATURA DELLE SUPERFICI DI IMBARCAZIONI (6 posti disponibili)

Destinatari: OVER 35

CODICE: DCT2018RDI00668 – 253

SASSARI

MEDIATORE CULTURALE ( 3 posti disponibili)

Destinatari: Under 30

CODICE: DCT2018RDI00668 – 254

LAVORAZIONE E IRRIGAZIONE AREE VERDI (8 posti disponibili)

Destinatari: Over 55

CODICE: DCT2018RDI00668 – 256

TEMPIO PAUSANIA

ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEI SERVIZI AMMINISTRATIVI E SEGRETERIA CONGRESSUALE (6 posti disponibili)

Destinatari: Giovani tra i 30 e 35 anni(non compiti)

CODICE: DCT2018RDI00668 – 254

TORTOLì

MEDIATORE CULTURALE (8 posti disponibili)

Destinatari: Giovani tra i 30 e 35 anni(non compiti)

CODICE: DCT2018RDI00668 – 268

NUORO

LAVORAZIONE E IRRIGAZIONE AREE VERDI (4 posti disponibili)

Destinatari: Over 55

CODICE: DCT2018RDI00668 – 271

CASTIADAS

ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEI SERVIZI AMMINISTRATIVI E SEGRETERIA CONGRESSUALE (6 posti disponibili)

Destinatari: Over 35

CODICE: DCT2018RDI00668 – 273

MURAVERA

OPERATORI DI INNESTO E RACCOLTI DEI PRODOTTI AGRICOLI (8 posti disponibili)

Destinatari: Over 55

CODICE: DCT2018RDI00668 – 276

VILLASIMIUS

VALORIZZAZIONE E TUTELA DEI BENI CULTURALI NEI MUSEI/SITI CULTURALI (8 posti disponibili)

Destinatari: Giovani tra i 30 e 35 anni(non compiti)

CODICE: DCT2018RDI00668 – 278

SANLURI

MEDIATORE CULTURALE (5 posti disponibili)

Destinatari: Under 30

CODICE: DCT2018RDI00668 – 282

Per ulteriori informazioni sui corsi delle sedi di Sassari, Tempio Pausania, Tortolì, Nuoro, Castiadas, Muravera, Villasimius e Sanluri

Scuola IPSAR – TORTOLì

Telefono: 070 0955956

Email: nurh030008@istruzione.it

Sito Web: https://www.ipsar.gov.it/

Ultima modifica: 9 dicembre 2018