Bandiera rossa alla festa per Santa Maria, a Serramanna si sfiora la rissa

Uno spiacevole episodio √® accaduto ieri notte a Santa Maria, localit√† campestre di Serramanna, mentre erano in corso i festeggiamenti civili in onore della santa tanto cara e amata da tutta la comunit√†. Sul palco si stava esibendo Cisco, cantautore italiano di musica folk, ex del gruppo Modena City Ramblers. La sua influenza artistica deriva soprattutto dai racconti dei nonni e degli anziani della famiglia sui partigiani, le storie del tempo di guerra e i canti in famiglia della madre ex mondina. Tra le note delle canzoni che evocavano i ricordi passati, un giovane del Sulcis Iglesiente ha sventolato la bandiera “falce e martello”, quella del PCI. Un uomo del paese, tra il pubblico, e che ha notato il giovane sventolare la bandiera rossa, gliel’ha strappata dalle mani osservando che era una festa religiosa e non politica. Tra il giovane, gli amici di quest’ultimo e il serramannese √® nato un acceso diverbio per il recupero del drappo, accompagnato da urla e minacce di denuncia. Alla scena hanno assistito in molti; l’evento ha richiamato centinaia di persone per assistere al concerto. La bandiera, alla fine, √® stata restituita al legittimo proprietario.

Ultima modifica: 9 settembre 2018