Bagaglio a mano con Ryanair ancora a pagamento nonostante il monito dell’Antitrust

Nonostante il monito dell’Antitrust la compagnia Ryanair continua a far pagare il bagaglio a mano da 10 chili in stiva. Fioccano le polemiche anche tra i nostri lettori. Un volo per il 14 dicembre da Cagliari a Pisa prenotato oggi costa 14 euro, un’ottima occasione, ma si è costretti ad acquistare il bagaglio a mano con priorità se si vuole portare il bagaglio in stiva. Gratis è possibile portare solo un piccola borsa. Se son si compra e verrà portato un secondo bagaglio al gate il giorno della partenza verranno addebitate 25 euro.

Ad oggi dunque il costo del trolley piccolo è dunque di 6,61 euro a tratta per il pacchetto Priorità e 2 bagagli a mano e 8,81 euro per il pacchetto Bagaglio registrato da 10 kg  in stiva.

E menomale che l’Antistrust avrebbe imposto alle compagnia di non far pagare il trolley piccolo ed evitare sovrapprezzi, la compagnia irlandese non sembra essere rimasti intimidita e continuo sulla strada della tariffa aggiuntiva per il bagaglio a mano più grande.

Era fine agosto quando Ryanair comunicò che dal 1 novembre chi voleva portare a bordo il bagaglio a mano da 10 kg avrebbe dovuto o pagare la priorità a 6 euro oppure un sovrapprezzo tra 8 e 10 euro per caricare il trolley in stiva. Da allora sono fioccate le polemiche fino alla decisione dell’Antistrust di bloccare la nuova policy delle compagnie pena una multa salata o addirittura la sospensione dei voli.

Ryanair ora rischierebbe una multa salatissima, ma questo non sembrerebbe aver cambiato la decisione della compagnia che anzi avrebbe deciso di ricorrere al Tar. Insomma per il momento, chi vuole portare il bagaglio a mano da 10 kg lo deve pagare. Bisognerà attendere il Tar per capire a chi darà ragione e nel caso risolvere la spinosa questione rimborsi.

Ultima modifica: 13 novembre 2018