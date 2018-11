Bacu Abis, nelle mutande 8 grammi di hashish, in tasca mezzo panetto: pusher in manette

Nelle mutande nascondeva 8,5 grammi di hashish, nella tasca dei pantaloni mezzo panetto della stessa sostanza. E’ finito in manette ieri pomeriggio un giovane pusher di Carbonia. Gli agenti lo hanno notato in piazza Santa Barbara nella frazione di Bacu Abis. Già  noto in quanto sospettato di svolgere attività di spaccio di sostanze stupefacenti è stato perquisito. A ben vedere perché nascondeva nelle mutante 8,5 di hashish, nella tasca invece mezzo panetto del peso di 50 grammi, e 50 euro all’interno del vano portaoggetti dell’autovettura di sua proprietà . La successiva perquisizione domiciliare ha permesso di rinvenire un coltello a serramanico della lunghezza di 23 centimetri con lama imbrattata di residui di hashish.

Tratto in arresto, nella mattinata odierna è previsto il processo con rito per direttissima.

Ultima modifica: 24 novembre 2018