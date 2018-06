“Back friday” semiflop a Cagliari: 12 buste da piazza Garibaldi a via Manno

Gli sconti sono belli alti, ma i cagliaritani preferiscono passeggiare nelle vie dello shopping nella prima sera del mese di giugno. Il “black friday” non attira i cagliaritani, e tra piazza Garibaldi e via Manno è il trionfo delle famiglie con bimbi dentro i passeggini, coppie di ragazzi che mangiano un gelato o una pizzetta al taglio e appena dodici buste. Una valutazione-campione, beninteso. Forse, c’è chi attende l’arrivo della sera inoltrata per provare a fare qualche affare. L’evento, organizzato da privati, vede la partecipazione di una parte dei negozianti delle storiche vie dello shopping.

I prossimi eventi in agenda, invece, sono tutti sponsorizzati e imbastiti dal Comune, con le Notti Colorate a luglio e agosto.

Ultima modifica: 1 giugno 2018