Baccu Mandara, casa in fiamme nella notte e grande paura: sul posto i vigili del fuoco

I vigili del fuoco del comando provinciale di Cagliari sono intervenuti stasera per un incendio di un’abitazione a Baccu Mandara. La sala operativa dei vigili del fuoco ha ricevuto numerose telefonate e ha prontamente inviato sul posto una squadra di pronto intervento dalla centrale con una autobotte in supporto. Sono arrivate diverse testimonianze di varie esplosioni arrivate dalla villetta, sul posto la squadra dopo l’estinzione delle fiamme e la bonifica sta attualmente effettuando le verifiche di stabilità . Le cause saranno oggetto di indagine terminata la messa in sicurezza dello stabile. Ad ora non risultano persone coinvolte dall’evento.

Ultima modifica: 30 novembre 2018