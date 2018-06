Baccano in centro Cagliari, M5Stelle: “Spostiamo un po’ di movida a San Michele”

di Ennio Neri

Al Comune arriva il piano di risanamento acustico. Quello che dovrà trovare la soluzione a uno dei grandi problemi in città. Quello del baccano notturno in centro legato alla movida. Il piano è stato presentato alla commissione Urbanistica dall’assessora Francesca Ghirra e la settimana prossima ci sarà una nuova seduta di commissione assieme alla società che ha redatto il piano che sarà poi sottoposto al voto del consiglio comunale.

Tra le criticità oltre alla movida in centro anche l’inquinamento acustico eccessivo causato dagli elevati volumi di traffico in via Roma, in via Is Mirrionis e nel polo degli ospedali cittadini.

“Il piano era stato consegnato più di 10 mesi fa e ora il problema dell’inquinamento acustico legato al proliferare di locali notturni e ristorazione va affrontato”, spiega Pino Calledda, Movimento 5 Stelle, “ora serve un’accelerazione da parte del Comune. Quello che serve è una diversificazione delle attività in tutti i quartieri. Stop alla movida nel corso e in piazza Yenne e facciamo eventi anche in piazza San Michele e altre zone periferiche”.

Ultima modifica: 26 giugno 2018