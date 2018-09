Siete alla ricerca di una baby sitter qualificata con esperienza dal 2008 presso asili e famiglie, mamma, 32 anni, seria ed affidabile, referenziata, non fumatrice ed automunita? Contattatemi per maggiori info, sono disponibile le mattine, per bimbi molto piccoli che ancora non frequentano l’asilo, solo Quartu Sant’Elena, Quartucciu e Selargius.

Contattatemi all’indirizzo mail:

laubabysitter@outlook.it

Ultima modifica: 13 settembre 2018