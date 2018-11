“Avvistata a Quartucciu la Vespa Orientalis, arancione con le ali macchiate di nero…”

Avvistata anche a Cagliari la Vespa Orientali, più precisamente a Quartucciu. “È arancione e ha le ali macchiate di nero, stava mangiando il nettare dei fiori di basilico, si tratta di una vespa molto più grande e aggressiva. A quanto pare anche le api non possono combatterla”, racconta il fotografo Claudio Lorai che l’ha immortalata in questo bellissimo scatto. Vespa orientalis spesso si sposta da una zona all’altra sfruttando l’uomo e il trasporto delle merci soprattutto via mare: porti e in generale aree di transito sono vere e propri “varchi d’ingresso” per queste specie, come dimostra il recente ritrovamento a Genova e alcune precedenti segnalazioni nel Lazio e a Valencia, in Spagna. Vespa orientalis è un predatore generalista, particolarmente vorace nei confronti dell’ape, autoctono nel Sud della penisola e in Sicilia.

Ultima modifica: 11 novembre 2018