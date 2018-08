Avviati a Uta i lavori di pulizia dei canali, Porcu: “Necessari per evitare criticitÃ ”

Hanno preso via da alcuni giorni i lavori di pulizia dei canali a Uta, fra questi anche in località Bascus Argius che in passato ha evidenziato delle criticità per il paese in occasione di forti precipitazioni a causa del cattivo stato di manutenzione. Si tratta di un ulteriore lotto che fa seguito ai lavori eseguiti nel 2016 e 2017 e che fa parte di un finanziamento regionale triennale di 350 mila euro.

“Lavori che hanno consentito al paese di affrontare le forti piogge di questi mesi senza registrare importanti criticità nel centro urbano – spiega il sindaco Giacomo Porcu -. Il Comune ha in corso la programmazione di ulteriori lotti per i prossimi due anni, dopo aver aggiudicato un finanziamento regionale di euro 250.000, così da mantenere in efficienza il sistema dei canali che sono una priorità per la nostra comunità. Ed è stato dimostrato dal fatto di non aver registrato più grandi disagi negli anni in occasione di forti precipitazioni. Inoltre, questi interventi – continua – ci hanno fornito una serie di dati utili per affrontare il tema del piano stralcio delle fasce fluviali e dei vincoli imposti al paese nel 2013. Su questo versante stiamo portando avanti un dialogo con la Regione basato su dati oggettivi che ci hanno consentito di veder accolte due richieste di declassamento di pericolosità a causa di dati non aggiornati che non erano stati fatti rilevare in passato, determinando il quadro del 2013. Un dialogo – conclude che ha portato anche ad importanti novità nelle aree agricole (modifica delle orme di attuazione PAI del maggio 2018) e che ci danno speranze per il futuro di poter coniugare sicurezza e utilizzo cosciente del territorio.”