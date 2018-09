Autoscontro asse mediano: moto contro Citroen, il centauro finisce in ospedale

Incidente stradale questa mattina nell’asse mediano all’altezza dello svincolo per via dei Carroz. Si è trattato di uno scontro tra una moto guidata da un uomo di 56 anni di Quartu e una Citroen condotta da un 50enne di Suelli. Il motociclista è stato soccorso da un’ambulanza del 118 e trasportato con assegnato codice giallo al PS dell’ospedale Marino. Sul posto è intervenuta la Polizia Municipale per i rilievi per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.

Ultima modifica: 10 settembre 2018