Incidente sulla 131 dcn. All’altezza del bivio per Nuoro una Panda si è scontrata contro un tir. Tragico il bilancio: morta la donna che era a bordo della vettura. Gravemente ferito il conducente dell’auto portato in elicottero al San Francesco di Nuoro. Notizia in aggiornamento.

Ultima modifica: 14 novembre 2018