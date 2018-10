Auto sommersa nel sottopassaggio: eroe sardo si tuffa e salva una donna

Ha visto un’auto sommersa in un sottopassaggio invaso dall’acqua. E all’interno una donna chiedere aiuto picchiando contro i vetri. E Luca Ortu, 45enne originario di Alghero, non ha perso tempo. Si è tuffato per salvare la donna da una morte certa. È successo questo pomeriggio a Francavilla al Mare, in provincia di Chieti).

«Mi sono reso conto che non si poteva aspettare. Non mi sento un eroe» anche se, ha raccontato all’Ansa, «mi è sembrato di vedere un film». L’eroe ha atteso i soccorsi e poi via di corsa è tornato a casa.

Ultima modifica: 22 ottobre 2018