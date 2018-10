Auto si ribalta a Santa Gilla dopo l’impatto con un camion: un ferito lieve

Cagliari, incidente stradale sulla Ss 130 all’altezza di Santa Gilla. I Vigili del Fuoco sono intervenuti per soccorrere gli occupanti e mettere in sicurezza i veicoli.

Intervento dei Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Cagliari intorno alle alle 9 di questa mattina, sulla Strada Statale 130, all’altezza di Santa Gilla, per un incidente stradale che ha coinvolto un mezzo pesante e un’auto che si è ribaltata. Fortunatamente solo un ferito lieve preso in cura dal personale del 118.

La squadra di Pronto Intervento, inviata dalla Sala operativa del 115, è intervenuta per soccorrere gli occupanti e mettere in sicurezza i veicoli e la sede stradale.

La strada è stata temporaneamente interdetta al traffico, per le operazioni di soccorso e messa in sicurezza.

Sono in corso gli accertamenti per capire le cause dell’incidente.

Ultima modifica: 15 ottobre 2018