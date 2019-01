Incidente a Cagliari, auto contro moto in viale Sant’Avendrace: ferito un centauro

Incidente stradale questa sera tra un’auto ed una moto nel quartiere di Sant’Avendrace. Per cause in corso di accertamento, in viale Sant’Avendrace, all’altezza di via Tirso, una Volkswagen Up guidata da una 43enne di Monserrato si è scontrata lateralmente con una moto Kawasaki, guidata da una 22enne di Selargius. Entrambi provenivano da viale Trieste.

Il conducente della moto è stato soccorso da un’ambulanza del 118 e trasportato al pronto soccorso dell’ospedale Marino con codice verde.

