Incidente a Cagliari, auto contro moto in via Is Maglias: ferito un centauro

Incidente stradale questo pomeriggio in via Is Maglias. Una moto Bmw condotta da un uomo 57enne di Sinnai, percorreva via Is Maglias diretto verso viale Merello e, all’altezza della via Castelli, si scontrava con una Bmw condotta da un cagliaritano 79enne. Sono in corso gli accertamenti per stabilire l’esatta dinamica del sinistro. Il motociclo è risultato sprovvisto di assicurazione ed è stato sottoposto a sequestro amministrativo. Il moticiclista veniva soccorso da un’ambulanza del 118 e trasportato, con assegnato codice giallo al PS dell’ospedale Marino. Sul posto la Polizia Municipale per i rilievi del caso.

Ultima modifica: 11 gennaio 2019